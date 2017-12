Droits d’auteur

Charlot au Palais de glace 07. décembre 2017 - 17:07 Le Palais de glace du Jungfraujoch a un nouvel hôte: Charlie Chaplin. Sa statue de glace est l’œuvre du sculpteur britannique John Doubleday. Charlot est désormais décliné en glace, de la main même de l’homme qui a réalisé les statues de bronze qui trônent sur le quai de Vevey, en Suisse et à Leicester Square, à Londres. Le vagabond le plus célèbre du 20e siècle y est représenté avec le garçon qui a ému le monde dans le film «Le Kid», sorti en 1921. John Doubleday a déjà réalisé une statue de Sherlock Homes pour ce palais de glace du Jungfraujoch, à 3466 mètres d’altitude, dans les Alpes bernoises, que l’on atteint en empruntant le chemin de fer le plus haut d’Europe Acteur, compositeur, réalisateur et producteur britannique, Sir Charles Spencer Chaplin est mort il y a 40 ans, le 25 décembre 1977, dans sa propriété du Manoir de Ban, au-dessus de Vevey. Il y avait passé les 25 dernières années de sa vie. La demeure est depuis peu transformée en musée.