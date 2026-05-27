Jura: accès aux bureaux de vote possible malgré le SlowUp

Keystone-SDA

Le canton du Jura rassure ses citoyens: il sera possible d'aller voter à l'urne le dimanche 14 juin, jour de scrutin fédéral, malgré la tenue du SlowUp et du Marathon du Jura qui sillonneront les routes d'une bonne partie du district de Delémont. Dans la plupart des communes traversées, les citoyens qui souhaitent rejoindre le bureau de vote en voiture pourront le faire sans entrave.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le SlowUp Jura et le Marathon du Jura provoqueront de nombreuses fermetures de route le 14 juin entre 9h00 et 17h00. Malgré cela, l’accès en voiture à proximité des bureaux de vote sera possible dans les communes de Delémont, Courroux-Courcelon, Val Terbi, Courrendlin, Châtillon, Courtételle, Haute-Sorne et Develier, indique mercredi le canton du Jura dans un communiqué.

Plusieurs d’entre elles ont par ailleurs pris des mesures spéciales. A Courrendlin, le bureau de vote ouvrira exceptionnellement le vendredi 12 juin en fin de journée, en plus du dimanche matin. Les citoyens de Courtételle pourront voter le vendredi de 15h30 à 16h30. Quant à la commune de Val Terbi, elle va déplacer le bureau de vote situé à Vicques pour en faciliter l’accès en voiture.

Le canton rappelle aussi qu’il est possible de voter de manière anticipée: soit par correspondance, soit à l’administration communale, en déposant le bulletin de vote au guichet ou en le glissant dans la boîte aux lettres.

Le SlowUp Jura et le Marathon du Jura se déroulent en général le dernier week-end de juin. Mais les deux manifestations, qui ont lieu en simultané sur le même parcours, ont été avancées cette année de deux semaines en raison de la tenue, du 25 au 28 juin, des Championnats suisses de cyclisme sur route à Courtételle.