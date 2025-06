Jura: campagne de l’agriculture et des communes contre le littering

Keystone-SDA

L'Assemblée jurassienne des communes (AJC) et les familles paysannes s'unissent dans une campagne conjointe contre l'abandon sauvage des déchets, ou littering. Des panneaux de sensibilisation pourront être installés en bordure de routes.

(Keystone-ATS) « Communes et agriculteurs: même combat! » Dans un communiqué commun, l’AJC et Agrijura soulignent mercredi que le littering est un « problème majeur » de plus en plus présent dans le canton.

Les deux entités vont mettre des panneaux à disposition des agriculteurs et des communes, afin de sensibiliser à l’abandon de déchets sauvages. Ils portent le message « Les déchets tuent nos animaux » et pourront être installés en bordure de routes.

Abandonner une canette de boisson ou un paquet de cigarettes au bord des axes routiers met en péril la santé des animaux, entraînant ainsi des pertes économiques pour les familles paysannes.

Le littering est particulièrement lourd de conséquences lorsque les déchets finissent dans les prés et les champs dédiés à la production de fourrage. En effet, ils finissent broyés lors de la récolte et se retrouvent mélangés au fourrage. Les animaux qui les ingèrent peuvent être victimes de lésions internes, d’infections et de douleurs parfois mortelles.

Les machines agricoles peuvent aussi être endommagées par des déchets. Quant aux mégots de cigarettes et aux crottes de chien, ils sont susceptibles de contaminer l’herbe destinée à l’alimentation du bétail, faisant courir un risque pour la santé des animaux.

De leur côté, les communes doivent entreprendre un travail de nettoyage de manière régulière et répétée. Les employés consacrent chaque semaine de nombreuses heures au ramassage des déchets abandonnés dans l’espace public. « Ce gaspillage d’énergie est d’autant plus mal vécu qu’il pourrait être évité par un simple geste de civisme », déplorent l’AJC et Agrijura.