Jura: fiche “Accueil de Moutier” du plan directeur cantonal adoptée

1 minute

(Keystone-ATS) Le Gouvernement jurassien a adopté la nouvelle fiche “Accueil de Moutier” du plan directeur cantonal. Le document définit la place de la cité prévôtoise dans la stratégie territoriale du canton et offre des bases en vue de la révision du plan d’aménagement local.

Les phases de consultation publique et d’examen préalable par la Confédération ont permis de consolider les principes d’aménagement de la fiche, a fait savoir vendredi la Chancellerie d’Etat. Le dossier est désormais transmis au Parlement jurassien en vue de sa ratification, précise le communiqué.

La fiche définit les principes applicables au territoire communal de Moutier. Elle ne traite pas toutes les thématiques présentes dans le plan directeur cantonal, mais aborde les sujets essentiels afin que les procédures d’aménagement du territoire se déroulent normalement à Moutier dans le contexte du transfert de la commune.

Activité d’intérêt cantonal

La fiche intègre les engagements du Gouvernement jurassien et du Parlement formulés dans le message adressé au corps électoral et liés à l’aménagement du territoire. Moutier aura le statut de pôle régional et de cœur de pôle, comme Delémont, Porrentruy et Saignelégier. La ville pourra aussi accueillir une zone d’activité d’intérêt cantonal.

Pour rappel, les parlements jurassien et bernois ont acté mercredi le transfert de Moutier dans le canton du Jura au 1er janvier 2026. Ils ont largement accepté un Concordat qui entérine la fin de la Question jurassienne.