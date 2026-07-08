Jura: interdiction totale et immédiate de faire des feux en forêt

Keystone-SDA

Partager

Le nouvel épisode caniculaire, combiné à une sécheresse exceptionnelle, conduit les autorités cantonales jurassiennes à interdire totalement les feux en forêt et à proximité. Elles rappellent au passage les bonnes pratiques concernant la baignade et la pêche.

1 minute

(Keystone-ATS) Le cumul des fortes chaleurs et du déficit de précipitations attendues tout au long des prochaines semaines «crée des conditions particulièrement propices» aux départs de feux, a indiqué mercredi la Chancellerie d’Etat. Le degré de danger d’incendie de forêt est considéré désormais comme «fort», avec un degré 4 sur 5.

L’interdiction vaut dans les pâturages boisés et dans un rayon de 200 mètres à l’extérieur des lisières, précise le communiqué. Sont interdits, les feux à même le sol, les feux dans des foyers fixes aménagés en dur, les grills à charbon, les grills à gaz ou électriques, ainsi que toute autre source de flamme ou d’étincelles.

Au-delà, l’avis de prosciption totale intervient dans un contexte où de nombreuses activités se déroulent en plein air, en lien avec les beaux jours et les vacances scolaires, précisent les autorités cantonales. «Une vigilance particulière est donc demandée à la population», insistent-elles.