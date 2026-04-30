Jura: l’initiative «1% pour le sport» a été déposée

Keystone-SDA

L'initiative populaire cantonale qui demande de consacrer 1% du budget de l'Etat jurassien au soutien du sport a été déposée. Le Gouvernement a constaté sa validité formelle et demande au Parlement d'examiner sa validité matérielle.

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(Keystone-ATS) La récolte de signatures avait été lancée début septembre par la FeJuSpo, une nouvelle structure qui vise à défendre les intérêts du sport dans le canton du Jura. L’initiative a été déposée à la Chancellerie d’Etat le 28 novembre, soit moins de trois mois plus tard.

Le Gouvernement jurassien indique jeudi dans un communiqué avoir constaté la validité formelle de ce texte, conçu en termes généraux. Le Parlement devra s’assurer que l’initiative est conforme au droit supérieure, qu’elle ne concerne qu’un seul domaine et qu’elle n’est pas impossible. L’exécutif donne un préavis favorable au législatif.

Selon le Gouvernement, ce texte pourrait être difficile à mettre en oeuvre dans le sens où il limiterait fortement la liberté du législatif et de l’exécutif. Mais ces éléments ne sont pas suffisants pour invalider l’initiative. S’il accepte sa validité matérielle, le Parlement débattra dans un deuxième temps sur l’intérêt et la pertinence de cette proposition.

Les initiants avaient indiqué, en lançant l’initiative, que le fait d’investir 1% du budget cantonal dans le sport engendrerait selon eux d’importantes économies ailleurs, notamment dans le domaine de la santé. Concrètement, l’initiative doit permettre d’offrir un soutien accru aux entités et aux organisateurs de manifestations, de développer la pratique du sport, mais aussi d’entretenir et de construire des infrastructures.