Jura: nouveaux aménagements de l’étang de la Gruère inaugurés

Keystone-SDA

Après dix mois de travaux, la commune de Saignelégier, le Parc du Doubs et le Centre Nature Les Cerlatez ont inauguré de nouveaux aménagements construits autour de l’étang de la Gruère (JU). Le sentier qui longe le plan d’eau a été entièrement rénové. L'investissement atteint le demi-million de francs.

(Keystone-ATS) Un ponton continu et surélevé a été aménagé sur près de 700 mètres dans la partie sud-ouest, ont indiqué les partenaires au projet. Dans la zone nord-est, le chemin est désormais délimité par des copeaux de bois et un cordage. «Le but est d’améliorer l’accueil des 150’000 visiteurs annuels et de préserver la réserve naturelle.»

Lors de l’inauguration, vendredi soir, les orateurs ont souligné l’importance de valoriser et de protéger le site sis dans les Franches-Montagnes. Près de 65% des 500’000 francs investis ont été supportés par le canton du Jura et de la Confédération, alors que la Loterie romande apportait une contribution de 150’000 francs.

Le solde de 25’000 francs environ a été financé par la commune de Saignelégier, précise le communiqué. Pour loin, il y a le projet de centre d’accueil des visiteurs appelé à voir le jour à La Theurre ces prochaines années. Le nouveau bâtiment s’inscrit dans le cadre du plan spécial cantonal Gruère qui est en cours d’élaboration.