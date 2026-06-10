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Jura: pas de groupe WhatsApp avec propos racistes dans la police

Les investigations menées par le Ministère public (MP) jurassien n’ont pas permis de confirmer l’existence d’un groupe WhatsApp relayant des propos racistes au sein de la police cantonale. Un reportage de la RTS du 2 mars l'avait laissé entendre.

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(Keystone-ATS) Le MP a en conséquence classé, en date du 26 mai, la procédure pénale ouverte à la suite de la diffusion du reportage qui faisait mention de l’existence d’un tel groupe. L’instruction avait été ouverte dès le lendemain par la procureure générale Frédérique Comte, rappelle le communiqué publié mercredi.

L’objectif de l’autorité judiciaire consistait à «déterminer si des comportements pénalement répréhensibles pouvaient avoir été commis, en particulier par le biais d’échanges de messages au contenu raciste».

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