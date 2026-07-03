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Jura: record de demandes de contribution pour les projets culturels

Keystone-SDA

L'Office jurassien de la culture n'a jamais reçu autant de demandes de contribution financière pour des projets culturels en une année que depuis le 1er janvier. Il a déjà traité 137 dossiers en 2026, alors qu'en 2018 il en avait préavisé 136 sur toute l'année.

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(Keystone-ATS) En moins de dix ans, les demandes de contribution financière pour les projets culturels ont doublé, indique vendredi le canton du Jura dans un communiqué.

Cette situation est liée au dynamisme du milieu culturel jurassien, mais elle met aussi sous pression le fond d’utilité publique. Les aides sont en effet octroyées par ce fond, lui-même alimenté par les bénéfices de la Loterie romande. La part du fonds dédiée aux projets culturels se monte à 1 million de francs pour 2026. Elle a déjà été consommée aux trois quarts sur la première moitié de l’année.

Pour répondre à cette situation, l’Office de la culture a dû resserrer ses critères d’octroi. Désormais, les aides financières vont en priorité aux projets de création artistique jurassienne professionnelle et les montants sont adaptés à la situation, explique le communiqué.

Les artistes professionnels peuvent aussi demander des aides à diverses instances intercantonales soutenues par le canton du Jura, qui oeuvrent en leur faveur à l’échelle romande dans les domaines du cinéma, des arts de la scène ou des musiques actuelles.

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