Jura: un automobiliste flashé à 114 km/h dans un village

Keystone-SDA

Un conducteur a été sanctionné le mois dernier pour délit de chauffard dans le canton du Jura. Il roulait à 114 km/h dans le village de Glovelier, alors que la circulation y est limitée à 50 km/h, indique la Police cantonale jurassienne dans ses statistiques du mois d'avril, diffusées lundi soir.

(Keystone-ATS) Plus de 40’000 véhicules ont été contrôlés dans le Jura durant le mois d’avril. Outre le délit de chauffard, 39 conducteurs ont fait l’objet d’un retrait de permis et 67 ont été dénoncés au Ministère public. Par ailleurs, 19 personnes ont été épinglées pour conduite sous l’effet de l’alcool et six pour avoir pris le volant sous l’effet de stupéfiants ou de médicaments.