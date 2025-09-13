La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Jura: un automobiliste heurte un jeune homme assis sur un banc

Keystone-SDA

Un conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule samedi vers 00h15 dans les Franches-Montagnes et a heurté un banc sur lequel se trouvait un jeune homme. Ce dernier s'en sort avec de légères blessures, alors que l'un des occupants du véhicule a dû être héliporté à l'hôpital.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En traversant le village des Emibois (JU), l’automobiliste a dévié de sa trajectoire dans un virage à gauche. Il a percuté un banc sur lequel se trouvait le jeune homme, projeté à plusieurs mètres. La voiture a ensuite heurté une fontaine, avant de finir sa course contre un poteau métallique, détaille la police cantonale jurassienne dans un communiqué.

Les ambulanciers dépêchés sur place ont fait appel à un hélicoptère de la Rega pour évacuer l’un des trois occupants du véhicule. Les trois personnes sont hors de danger.

Les pompiers du SIS Franches-Montagnes Ouest se sont rendus sur les lieux pour une fuite d’hydrocarbures.

Lors de l’accident, la voiture circulait en direction des Breuleux. Le communiqué ne précise pas si les personnes impliquées rentraient du festival du Chant du Gros, qui a lieu au Noirmont, village voisin des Emibois. Une enquête est en cours.

