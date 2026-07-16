Jura bernois/Bienne: peut-être pas de feux d’artifice le 1er août

Keystone-SDA

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Une interdiction des feux d'artifice pourrait être imposée avant le 1er août dans six arrondissements administratifs du canton de Berne, dont ceux du Jura bernois et de Bienne. Pour l'heure, les interdictions de faire du feu en forêt et à proximité - soit à moins de 50 mètres - sont maintenues dans ces six régions.

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(Keystone-ATS) Sont concernés les arrondissements administratifs du Jura bernois, de Bienne, du Seeland, de la Haute-Argovie, de Berne-Mittelland et de l’Emmental. Les précipitations tombées ces derniers jours et celles attendues resteront «insuffisantes pour apporter une détente prolongée de la situation» sur le front de la sécheresse, indique jeudi le canton de Berne dans un communiqué.

Si la pluie ne tombe pas en quantité suffisante sur l’ensemble du territoire cantonal d’ici au 23 juillet, les préfectures pourraient prononcer une interdiction des feux d’artifice. L’Office cantonal des forêts et des dangers naturels surveille le risque d’incendie en permanence.

Dans les six arrondissements en question, le danger d’incendie de forêt reste fort. Il est marqué dans l’Oberland bernois et la région de Thoune.