Jura bernois et Bienne: interdiction de faire du feu en forêt

Keystone-SDA

Partager

Plusieurs préfectures du canton de Berne ont prononcé une interdiction de faire du feu en forêt ou à proximité de celle-ci (à moins de 50 mètres) en raison d’un danger d’incendie "fort" (niveau 4). Les arrondissements administratifs du Jura bernois, de Bienne, du Seeland et de la Haute-Argovie sont concernés.

1 minute

(Keystone-ATS) «En dehors des zones interdites, il est permis de faire du feu uniquement dans des foyers fixes et avec la plus grande prudence. Il faut surveiller le feu en permanence et éteindre immédiatement les flammèches qui s’en échappent. Il faut totalement s’abstenir de faire du feu en cas de vent», ont indiqué jeudi les préfectures. La situation sera réévaluée le 9 juillet.