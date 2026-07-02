La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Jura bernois et Bienne: interdiction de faire du feu en forêt

Keystone-SDA

Plusieurs préfectures du canton de Berne ont prononcé une interdiction de faire du feu en forêt ou à proximité de celle-ci (à moins de 50 mètres) en raison d’un danger d’incendie "fort" (niveau 4). Les arrondissements administratifs du Jura bernois, de Bienne, du Seeland et de la Haute-Argovie sont concernés.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «En dehors des zones interdites, il est permis de faire du feu uniquement dans des foyers fixes et avec la plus grande prudence. Il faut surveiller le feu en permanence et éteindre immédiatement les flammèches qui s’en échappent. Il faut totalement s’abstenir de faire du feu en cas de vent», ont indiqué jeudi les préfectures. La situation sera réévaluée le 9 juillet.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision