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Jura et Berne accordent une nuit libre pour l’équipe de Suisse

Keystone-SDA

Jura et Berne accordent une nuit libre exceptionnelle dans les établissements publics pour le quart de finale de la Coupe du monde de football entre la Suisse et l'Argentine. Prévu à Kansas City, aux Etats-Unis, le match se déroulera dans la nuit de samedi à dimanche, à 03h00, heure suisse.

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1 minute

(Keystone-ATS) L’autorisation s’applique aux «fans zones» ainsi qu’aux établissements publics de la République et Canton du Jura diffusant la rencontre en direct, a indiqué mercredi la Chancellerie d’Etat. Elle doit permettre aux supporters de vivre l’événement sportif majeur dans un «cadre convivial et sécurisé», selon le communiqué.

Berne a pris une décision identique à celle de son voisin, avec une nuit libre pour l’hôtellerie et la restauration. Les établissements pourront servir leur clientèle durant toute la nuit du samedi à dimanche. Les autorités cantonales appellent toutefois les supporters «à penser aux riveraines et riverains».

L’événement est «exceptionnel», soulignent les deux cantons. Pour la première depuis 1954 en effet, alors que la compétition se tenait en Suisse à l’époque, l’équipe nationale s’est qualifiée pour les quarts de finale d’une Coupe de monde de football, figurant ainsi parmi les huit meilleures équipes du tournoi mondial.

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