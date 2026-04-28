Justice valaisanne: 19 cas sur 20 réglés en moins d’un an

Keystone-SDA

Le Ministère public valaisan a traité 13'086 nouvelles affaires en 2025 (- 0,2% par rapport à 2024). Le nombre d'enquêtes liquidées en moins d'un an a atteint 94,9%.

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(Keystone-ATS) Le 22,4% des dossiers traités s’est soldé par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Le 61,6% des cas, par des ordonnances pénales, à savoir des condamnations rendues par le Ministère public.

Le solde de causes, dont le traitement dépasse une année, «concerne principalement des dossiers complexes ou sensibles, nécessitant un travail approfondi, des investigations pour identifier les auteurs et déterminer les responsabilités ou encore le recours à des autorités étrangères, ce qui allonge les délais», précise le Ministère public (MP), dans un communiqué diffusé mardi.

Une année de réélection

Le nombre de cas renvoyés en jugement devant un tribunal a atteint 459, sachant que le 18% le sont en procédure simplifiée (accord trouvé sur la peine et les mesures avant jugement entre l’ensemble des parties).

L’année 2025 a été marquée par la réélection par le Grand Conseil au mois de mai des membres du bureau qui a ensuite procédé à la reconduite de tous les procureurs dans leurs fonctions. Les assermentations ont eu lieu lors d’une cérémonie officielle.

43 ans de moyenne

L’an dernier, le taux de rotation du personnel au sein du MP s’est monté à 3,1%. Les procureurs masculins représentent le 36% des magistrats et le 66% des postes de greffiers. Le pourcentage de femmes atteint 78% pour le personnel administratif. La moyenne d’âge au MP s’élève à 43 ans.

En 2025, l’institution a accompagné quatre magistrates durant leur congé maternité. Par ailleurs, les effectifs ont évolué avec la démission d’un magistrat et le départ à la retraite d’un second. En outre, l’absence prolongée pour raison de santé du premier procureur du Bas-Valais a conduit à une réorganisation, son remplaçant, Frédéric Gisler, ayant été nommé commandant de la Police cantonale valaisanne.