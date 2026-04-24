Kühne+Nagel doit proposer des routes alternatives

Keystone-SDA

La fermeture du détroit d'Ormuz consécutif à la guerre en Iran représente un défi majeur pour le secteur de la logistique. Kühne+Nagel n'y échappe pas et a dû proposer à ses clients des itinéraires alternatifs.

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(Keystone-ATS) Ce, dans un délai très court, selon son directeur financier, Markus Blanka-Graff. La hausse des coûts, notamment les prix du carburant, est en définitive supportée par les clients.

«Au Moyen-Orient, les volumes de fret maritime se sont effondrés du jour au lendemain avec le début du conflit», a déclaré M. Blanka-Graff à l’agence de presse AWP vendredi. La légère baisse d’activité du fret maritime de Kühne+Nagel au premier trimestre 2026 s’explique également par le fait que de nombreuses entreprises, craignant des droits de douane américains élevés, ont expédié leurs produits aux États-Unis plus tôt que prévu l’année dernière.

«Nous proposons à nos clients des itinéraires alternatifs par voie terrestre et via d’autres ports. Ces ajustements prennent du temps «, a poursuivi le directeur financier, faisant référence à la situation au Moyen-Orient. À court terme, la demande de fret aérien a également augmenté. Dans ce segment, le groupe a enregistré une croissance stable de ses volumes au niveau mondial au premier trimestre par rapport à l’année précédente.

Hausse des tarifs de fret

La situation tendue au Moyen-Orient ne devrait pas impacter significativement la rentabilité des entreprises de logistique, au contraire. «Les perturbations sur les voies de transport au Moyen-Orient, ainsi que la hausse des coûts du carburant et des risques, ont entraîné une augmentation des tarifs de fret. Nous prévoyons d’en tirer un léger avantage au cours des prochains trimestres «, a poursuivi M. Blanka-Graff. La hausse des coûts sera principalement supportée par les clients.

Dans le fret aérien, la hausse des prix du carburant pourrait devenir problématique à long terme. «A court terme, la demande de fret aérien a augmenté en raison de l’évolution de la situation au Moyen-Orient. A moyen terme, cependant, nous prévoyons également que la hausse des prix du kérosène freinera la croissance du fret aérien», estime M. Blanka-Graf.

Le retour à la normale prendra du temps

Le directeur financier de Kühne+Nagel espère que la situation au Moyen-Orient s’apaisera bientôt et qu’une résolution pacifique garantira également des conditions stables dans le secteur de la logistique. Le secteur prévoit toutefois qu’il faudra jusqu’à un mois pour que le trafic maritime mondial et les opérations portuaires retrouvent leur fonctionnement normal.

«Les compagnies maritimes estiment que la normalisation des routes de transport au Moyen-Orient prendra environ six à huit semaines», a déclaré Blanka-Graff. Il a ajouté que des retards sont à prévoir sur les itinéraires, et notamment dans les ports d’arrivée, lors de la première phase.

«Pour qu’un retour à la normale du trafic maritime soit possible, il est essentiel de disposer de routes de transit sûres et durables», a souligné le responsable. En effet, en situation de crise, les compagnies maritimes privilégient la sécurité avant d’envoyer leurs navires en eaux dangereuses.