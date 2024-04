Kühne+Nagel ploie en début d’année

(Keystone-ATS) Le logisticien Kühne+Nagel a vu ses résultats flancher au premier trimestre, tant au niveau des recettes que de la rentabilité. La direction a affirmé avoir engagé la maîtrise les coûts.

Sur les trois premiers mois de l’année, le groupe schwytzois a vu ses recettes nettes reculer de 18% sur un an à 5,51 milliards de francs, alors que son résultat d’exploitation (Ebit) s’est contracté de 39% à 376 millions, a-t-il annoncé mardi.

Le bénéfice net ressort quant à lui à 278 millions, en chute de 40% comparé au premier trimestre 2023.

Alors que le chiffre d’affaires est ressorti nettement en dessous des prévisions des analystes interrogés par l’agence AWP, l’Ebit a légèrement dépassé les attentes du marché.

Le groupe s’est félicité d’avoir réduit de 12% les coûts par unité dans le fret maritime et de 14% dans l’aérien. L’abandon des structures de direction régionales devrait également apporter sa pierre à l’édifice.

La direction n’a formulé aucune perspective de croissance pour l’exercice en cours.

Précédemment, l’entreprise avait indiqué viser à moyen terme un taux de conversion de 25% à 30%, contre 22% en 2023. La stratégie baptisée “Roadmap 2026” cible même un taux de 40% pour les frets maritimes et aérien. Dans le transport terrestre et la logistique contractuelle, le groupe anticipe respectivement plus de 10% et 7 à 9%. Le commerce électronique constitue l’un des moteurs de croissance de cette stratégie. L’entrée sur de nouveaux marchés figure au programme.