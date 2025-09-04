La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Kühne+Nagel signe un partenariat avec Sysmex

Keystone-SDA

Le géant de la logistique Kühne+Nagel a conclu un partenariat avec le spécialiste des appareils de diagnostic médical Sysmex Europe et sa filiale allemande, dans le cadre duquel le groupe schwytzois va ouvrir un centre de distribution pour son client.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Avec cette opération, dont les détails financiers n’ont pas été chiffrés, Kühne+Nagel se renforce dans le secteur du contrat de logistique pour le domaine de la santé, a-t-il précisé jeudi dans un communiqué.

Le site de 10’000 m2 sera situé à Hambourg permettra au logisticien d’approvisionner une partie de l’Europe et l’ensemble de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et d’effectuer des livraisons urgentes par fret aérien au quotidien.

Sysmex Corporation est un groupe japonais de soins de santé spécialisé dans les systèmes d’analyse et les réactifs pour les diagnostics.

