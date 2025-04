Karin Keller-Sutter maintient le dialogue avec Trump

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump va examiner la situation de la Suisse avant de se manifester à nouveau, a indiqué vendredi la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter. Il est désormais important de trouver une solution acceptée par les deux parties.

2 minutes

(Keystone-ATS) La Saint-Galloise s’exprimait lors d’un entretien avec l’agence Keystone-ATS vendredi à Varsovie, en marge d’une réunion des ministres des finances de l’UE. Mercredi dernier, la présidente de la Confédération s’est entretenue au téléphone avec le milliardaire au sujet des droits de douane imposés par les Etats-Unis.

Entre-temps, certaines de ces taxes ont été suspendues pour nonante jours, mais les biens du monde entier restent soumis à une taxe d’importation de 10% aux États-Unis.

« Le problème reste l’incertitude pour les entreprises », a expliqué Mme Keller-Sutter. Dans ce dossier, il s’agit de clarifier les choses « le plus rapidement possible ». Le ministre de l’économie Guy Parmelin est en charge du dossier. Une rencontre personnelle entre elle-même et Donald Trump n’est « pas obligatoire », a estimé la ministre. Il faut d’abord une base pour de nouvelles discussions.

« Les marchés financiers ont été résilients »

L’introduction de droits de douane élevés a provoqué de grandes fluctuations sur les marchés boursiers ces derniers jours. « Bien sûr, il y a eu quelques plongeons, mais les banques ont été résilientes », a déclaré la ministre. La législation introduite après la crise financière a « réussi son test ».

Dans ce contexte, il a également été question à Varsovie de réduire les réglementations. Mais pour Mme Keller-Sutter, il est clair qu’il ne doit pas y avoir de dérégulation dans le domaine central du marché financier, lorsqu’il s’agit des fonds propres ou des liquidités.