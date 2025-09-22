Karin Keller-Sutter plaide pour l’égalité des sexes à l’ONU

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L'égalité des sexes est un droit universel et un catalyseur pour le développement économique, a plaidé Karin Keller-Sutter lundi devant les Nations unies à New York. Pourtant, les récentes crises l'ont fait reculer.

(Keystone-ATS) «Les progrès pour lesquels nous avons lutté durant des décennies sont aujourd’hui menacés dans de nombreux pays», a déclaré la présidente de la Confédération à l’occasion de la commémoration du 30e anniversaire de la Conférence mondiale sur les femmes.

Mettre en oeuvre l’égalité dans la pratique est le moyen le plus sûr de protéger les gens et d’édifier des sociétés. La démocratie et la prospérité économique en dépendent, a ajouté la Saint-Galloise.

En Suisse aussi, on se trouve face à de grands défis en matière d’égalité, a-t-elle ajouté. Il existe toujours un fossé salarial entre hommes et femmes. Principalement parce que les mères qui travaillent sont confrontées à des obstacles considérables sur le marché du travail et que les femmes sont largement sous-représentées aux postes de direction.

