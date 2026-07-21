La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Kaylee Hottle, actrice de «Godzilla», meurt dans un accident

Keystone-SDA

Kaylee Hottle, actrice américaine de 18 ans vue dans deux films de la franchise "Godzilla", est décédée dans la nuit de lundi à mardi dans un accident de voiture dans l'Etat américain du Maryland (est), ont indiqué les autorités.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Conduit par un homme de 19 ans, le véhicule dans lequel se trouvait la jeune femme, au côté d’un autre passager, a dévié de la route et heurté un obstacle, selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Frederick.

Intervenues peu avant 03h00 du matin, les forces de l’ordre estiment qu’une «vitesse excessive» a contribué à l’accident.

Kaylee Hottle a été transportée à l’hôpital où son décès a été prononcé, ont précisé les autorités. Le conducteur a été blessé mais ses jours ne sont pas en danger, tandis que l’autre passager a refusé les soins médicaux.

L’actrice, qui était sourde, était connue pour le rôle de «Jia», personnage de «Godzilla vs Kong» (2021) et «Godzilla X Kong: Le nouvel empire» (2024), s’exprimant en langue des signes.

Elle avait été nommée en 2024 pour le Saturn Award de la meilleure performance par un jeune acteur ou une jeune actrice.

Ses parents ont réagi à son décès dans des vidéos en langue des signes postées sur Facebook.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision