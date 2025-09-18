La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Kiev/Moscou: Pfister estime prématuré de parler de troupes suisses

Keystone-SDA

Le conseiller fédéral Martin Pfister pense qu'il est "un peu tôt" pour parler de la possibilité de troupes suisses pour surveiller un éventuel cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Il se dit aussi "très inquiet" après les drones russes en Pologne et en Roumanie.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Il faut d’abord qu’il y ait un cessez-le-feu» avant de se poser la question de troupes suisses, a affirmé jeudi soir le conseiller fédéral à quelques journalistes à Genève. Autre condition, «les deux parties doivent approuver un tel scénario», a-t-il ajouté.

Le Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP), qui fait partie des institutions sécuritaires financées en partie par Berne que M. Pfister est venu célébrer, a récemment publié des lignes directrices pour un cessez-le-feu. Cette semaine, son directeur Thomas Greminger avait dit à Keystone-ATS que des troupes suisses pour surveiller celui-ci seraient «acceptables» pour l’Ukraine et pour la Russie.

Plutôt qu’une force multinationale, certaines sources russes laissent penser que Moscou préférerait une solution où chaque partie observerait l’application du cessez-le-feu, aidée par un ou plusieurs pays. Un scénario similaire à celui entre les deux Corées, où la Suisse est présente depuis plus de 70 ans.

Le ministre de la défense se dit également «très inquiet» par l»‘élargissement des menaces» après les récents drones russes en Pologne et en Roumanie, deux pays membres de l’OTAN. «Cette situation est très dangereuse pour l’Europe», estime le conseiller fédéral. «Cela fait partie de la guerre hybride. Ils essaient de voir comment l’OTAN va réagir, dit-il.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision