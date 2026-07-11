La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Kiev attaquée par des missiles russes: au moins six blessés

Keystone-SDA

La capitale ukrainienne Kiev a été frappée samedi par une attaque de missiles russes, qui a fait six blessés, ont affirmé les autorités. Deux séries d'explosions ont retenti aux premières heures de la journée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les sirènes d’alerte aérienne ont commencé à retentir plusieurs minutes après la première explosion, ont rapporté des journalistes de l’AFP sur place.

«L’ennemi attaque la capitale avec des missiles. Veuillez rester dans des lieux sûrs», a écrit sur le réseau social Telegram le chef de l’administration militaire de la capitale ukrainienne, Tymour Tkatchenko.

Toujours plus de missiles

Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a précisé sur Telegram que six personnes avaient été blessées lors de l’attaque, dont trois ont été hospitalisées.

Depuis juin, Kiev est la cible de frappes massives, menées avec un nombre croissant de missiles, en particulier balistiques, plus rapides et complexes à intercepter. Trente personnes y ont été tuées lors d’un bombardement d’une ampleur inédite, dans la nuit du 1er au 2 juillet.

L’attaque de samedi intervient au lendemain de frappes de drones ukrainiens qui ont touché des infrastructures pétrolières en Russie ainsi que le port de Taganrog (sud).

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision