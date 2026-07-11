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Kiev attaquée par des missiles russes: des explosions entendues

Keystone-SDA

Au moins cinq explosions ont retenti tôt samedi matin dans la capitale ukrainienne Kiev, où les autorités ont averti d'une attaque de missiles russes. Les sirènes d'alerte ont commencé à retentir plusieurs minutes après la première déflagration, selon l'AFP.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «L’ennemi attaque la capitale avec des missiles. Veuillez rester dans des lieux sûrs», a écrit sur le réseau social Telegram le chef de l’administration militaire de la capitale, Tymour Tkatchenko.

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