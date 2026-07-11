Kiev attaquée par des missiles russes: des explosions entendues

Keystone-SDA

Partager

Au moins cinq explosions ont retenti tôt samedi matin dans la capitale ukrainienne Kiev, où les autorités ont averti d'une attaque de missiles russes. Les sirènes d'alerte ont commencé à retentir plusieurs minutes après la première déflagration, selon l'AFP.

1 minute

(Keystone-ATS) «L’ennemi attaque la capitale avec des missiles. Veuillez rester dans des lieux sûrs», a écrit sur le réseau social Telegram le chef de l’administration militaire de la capitale, Tymour Tkatchenko.