Kim Jong Un et Moscou veulent renforcer leurs liens militaires

Le leader nord-coréen Kim Jong Un et le ministre de la Défense russe Andreï Belooussov ont discuté en Corée du Nord des moyens de renforcer encore les liens militaires entre les deux pays, a rapporté samedi l'agence officielle KCNA.

(Keystone-ATS) Les discussions, organisées vendredi, ont porté sur l’approfondissement du partenariat stratégique Moscou-Pyongyang, notamment dans le « secteur de la défense, la défense de la souveraineté, la sécurité », selon le média officiel nord-coréen, affirmant que l’échange s’est soldé par un « consensus satisfaisant ».

Kim Jong Un a estimé que la visite de M. Belooussov permettrait d’encourager « la coopération amicale et mutuelle ainsi que le développement de la relation entre les deux armées », d’après KCNA. Russie et Corée du Nord sont unies par un traité de défense mutuelle, signé en juin et ratifié en novembre.

Avant sa rencontre avec Kim Jong Un, Andreï Belooussov s’était entretenu avec son homologue nord-coréen No Kwang Chol, saluant un renforcement des liens « tous azimuts », a indiqué un communiqué du ministère de la Défense russe.

Cette nouvelle étape intervient alors que la Corée du Nord est accusée par les Etats-Unis et la Corée du Sud d’avoir envoyé plus de 10’000 soldats à la Russie pour soutenir son effort de guerre en Ukraine.

Moscou pourrait lui fournir en retour du pétrole et du gaz, disent des experts, tandis qu’un responsable sud-coréen a affirmé que la Russie avait livré des missiles anti-aériens à son alliée.

La venue de M. Belooussov survient également un peu plus de dix jours après que Washington a autorisé l’Ukraine à frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée américains.

La Russie a par ailleurs assuré avoir abattu deux missiles britanniques longue portée Storm Shadow tirés vers elle par l’Ukraine. Kim Jong Un a fustigé ce qu’il a qualifié d' »intervention militaire directe dans le conflit » de la part des Occidentaux, selon KCNA.