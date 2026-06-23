Kim veut une Corée du Nord plus forte face au risque de «guerre»

Keystone-SDA

Partager

Le chef nord-coréen Kim Jong-un s'est engagé mardi à renforcer les capacités de la Corée du Nord, face à la modernisation militaire menée par la Corée du Sud. Cette politique de Séoul et Washington pousse la région "au bord d'une guerre nucléaire", a-t-il averti.

2 minutes

(Keystone-ATS) Clôturant une réunion de trois jours du parti des travailleurs de Corée, le dirigeant nord-coréen «a réaffirmé dans un discours la position politique inébranlable» de Pyongyang visant à développer plus rapidement ses capacités de défense nationale, a indiqué mardi l’agence de presse nord-coréenne KCNA.

Kim Jong-un a dénoncé les démarches «de plus en plus flagrantes» des Etats-Unis et de la Corée du Sud visant à moderniser leur armée, les accusant notamment de «poursuivre leurs efforts» pour que Séoul se dote d’un sous-marin nucléaire.

De telles mesures placent la péninsule coréenne «au bord d’une guerre nucléaire», a-t-il insisté, justifiant ainsi l’élargissement et le renforcement «d’une force de dissuasion puissante et absolument fiable destinée à l’autodéfense».

«Etat nucléaire irréversible»

La Corée du Nord s’est à plusieurs reprises déclarée «Etat nucléaire irréversible» depuis l’échec du sommet de 2019 entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, en raison de divergences sur la dénucléarisation du pays et la levée des sanctions qui le visent.

La puissante soeur du dirigeant nord-coréen, Kim Yo-jong, a déclaré plus tôt en juin que le programme d’armement nucléaire de la Corée du Nord était à «un point de non-retour».

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a également confié la semaine dernière, après le sommet du G7 à Evian, en France, que Donald Trump lui avait dit qu’il était temps de se concentrer sur la résolution de «la question nord-coréenne», maintenant que le dirigeant américain avait conclu le protocole d’accord avec l’Iran en vue de mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

M. Lee a aussi déclaré avoir dit à M. Trump que «les sanctions et la pression» imposées à la Corée du Nord en raison de son programme nucléaire étaient «inefficaces».

Corée du Nord et Corée du Sud restent techniquement en guerre, car leur conflit de 1950-1953 s’est achevé par un armistice et non par un traité de paix. Elles sont séparées par une zone démilitarisée le long de la frontière.