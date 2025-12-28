Kosovo: le parti au pouvoir en tête aux élections législatives

Keystone-SDA

Vetevendosje (VV), le parti du Premier ministre sortant Albin Kurti se profilait comme le vainqueur dimanche des élections législatives anticipées au Kosovo. C'est ce qu'indiquaient les sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote.

2 minutes

(Keystone-ATS) La formation de centre-gauche décrocherait 43,5% des suffrages sur base d’un sondage réalisé par la télévision T7 auprès de 4600 électeurs. Le parti démocratique du Kosovo (PDK) arriverait, lui, en 2e place avec 23,6% des voix, devant la Ligue démocratique du Kosovo (LDK) annoncée avec 15,9% des suffrages.

Avec un peu plus de 42% des voix, Vetevendosje était déjà arrivé en tête du précédent scrutin législatif, le 9 février 2025. Mais sans assez de sièges sur les 120 du parlement pour former seul une majorité.

Dans une chambre divisée, les députés avaient eu besoin de plus de 50 séances pour se mettre d’accord sur un président d’assemblée, et jamais aucune coalition n’avait réussi à être formée, ni aucun gouvernement élu par le parlement, comme le prévoit la constitution.

Pas de déblocage en vue

Si les sondages à la sortie des bureaux de vote se confirment, les résultats de ce dimanche ne semblent pas ouvrir la voie à un déblocage politique.

Arben Xhelili, 42 ans, économiste originaire de Pristina, n’était pas optimiste après avoir voté. «Je m’attends à retrouver la même situation après les élections», a-t-il dit.

Plus de deux millions d’électeurs étaient appelés à voter – dont plusieurs dizaines de milliers inscrits à l’étranger. En février 2025, seuls 40,59% des électeurs s’étaient rendus aux urnes.

Outre les trois grands partis, les électeurs doivent aussi se décider pour les 20 sièges réservés aux minorités – 10 pour la minorité serbe, 4 pour les Roms, Ashkalis et Egyptiens des Balkans, 3 pour les Bosniaques, 2 pour les Turcs et 1 pour les Gorans.