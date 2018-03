Kratochvil passe, Heuberger casse

Second et dernier joueur à croix blanche en lice lundi, Michel Kratochvil (ATP 49) a connu plus de réussite que son capitaine de Coupe Davis. Le Bernois n'avait pourtant pas affaire à un illustre inconnu. En 1999, Dominik Hrbaty (ATP 56) avait atteint les demi-finales de Roland-Garros. Par le passé, les deux hommes se sont déjà rencontrés. Il y a deux ans, le Slovaque l'avait emporté à Miami. L'année suivante, le citoyen d'Ostermundingen prenait sa revanche à Vienne. Sur la brique pilée parisienne, le couperet de ce troisième affrontement s'est abattu après 2 heures et 51 minutes de jeu. Sur la nuque de Hrbaty. Son bourreau n'a tremblé que le temps d'une manche (6-0 6-7 6-3 6-3). Au deuxième tour, Michel Kratochvil défiera soit le Roumain Andrei Pavel (ATP 28), soit le Britannique Martin Lee (ATP 97). swissinfo/Raphael Donzel

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Kratochvil passe, Heuberger casse 27. mai 2002 - 19:09 Michel Kratochvil a passé le 1er tour à Roland-Garros. Il a battu le Slovaque Dominik Hrbaty. Mais Ivo Heuberger a été croqué par Gustavo Kuerten. C'est parti. Roland-Garros, seconde étape du Grand Chelem de l'année, a ouvert ses portes, lundi. Pendant deux semaines, le tennis mondial va vivre à l'heure parisienne. Avec une grande interrogation: qui succèdera au Brésilien Gustavo Kuerten (ATP 7), triple vainqueur à la Porte d'Auteuil (1997, 2000, 2001)? Heuberger à la trappe Une seule certitude: Ivo Heuberger (ATP 116) ne soulèvera pas la Coupe des Mousquetaires. Le Saint-Gallois, pour sa première participation dans le tableau principal, a été battu en 1 heure 33 minutes de jeu et trois sets (7-5 6-2 6-2). Par «Guga» justement. Le Suisse, qui n'avait jamais défié le Sud-Américain, n'a résisté que durant une dizaine de jeux. A 5 partout, il laissait la tête de série No 7 s'envoler. Définitivement. Le droitier d'Altstätten est le premier Helvète au tapis. La belle pour Kratochvil Second et dernier joueur à croix blanche en lice lundi, Michel Kratochvil (ATP 49) a connu plus de réussite que son capitaine de Coupe Davis. Le Bernois n'avait pourtant pas affaire à un illustre inconnu. En 1999, Dominik Hrbaty (ATP 56) avait atteint les demi-finales de Roland-Garros. Par le passé, les deux hommes se sont déjà rencontrés. Il y a deux ans, le Slovaque l'avait emporté à Miami. L'année suivante, le citoyen d'Ostermundingen prenait sa revanche à Vienne. Sur la brique pilée parisienne, le couperet de ce troisième affrontement s'est abattu après 2 heures et 51 minutes de jeu. Sur la nuque de Hrbaty. Son bourreau n'a tremblé que le temps d'une manche (6-0 6-7 6-3 6-3). Au deuxième tour, Michel Kratochvil défiera soit le Roumain Andrei Pavel (ATP 28), soit le Britannique Martin Lee (ATP 97). swissinfo/Raphael Donzel