L’échange d’informations avec les Etats Schengen sera facilité

Keystone-SDA

L'échange d'informations entre la Suisse et les autres Etats Schengen sera facilité. Après le Conseil des Etats, le National a validé lundi par 177 voix contre 1 un texte du Conseil fédéral en ce sens. Le but est de mieux combattre la criminalité et le terrorisme.

(Keystone-ATS) La Suisse va donc appliquer la directive de la Commission européenne promulguée en 2023. Les Etats membres sont tenus de définir un point de contact unique et disponible 24h sur 24 pour traiter les demandes provenant de l’espace Schengen. En Suisse, c’est fedpol qui assume ce rôle.

Europol, l’agence européenne de police criminelle, voit aussi son rôle renforcé. Elle recevra à l’avenir davantage d’informations