L’école Jacques-Dalphin, à Carouge, déménage pour la rentrée

Keystone-SDA

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Pour des raisons de sécurité, les élèves de l'école Jacques-Dalphin, à Carouge (GE), feront leur rentrée dans le bâtiment provisoire de la rue Baylon. En cause: des problèmes structurels liés aux plafonds découverts fin juillet.

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(Keystone-ATS) Le Conseil administratif de la Ville de Carouge a pris vendredi la décision de transférer les quelque 300 élèves, quinze classes et l’ensemble des activités scolaires vers le pavillon provisoire, a-t-il annoncé lundi. Distant de 500 mètres, ce bâtiment avait accueilli les élèves et les équipes de l’école des Pervenches, en rénovation, durant les deux dernières années.

Une cellule de gestion de crise est activée pour coordonner le déménagement dans les nouveaux locaux, l’accueil du parascolaire et l’organisation des accès en vue de la rentrée du 17 août prochain. Les problèmes structurels ont été découverts lors d’investigations techniques menées récemment dans le cadre du projet de rénovation de l’école Jacques-Dalphin, prévue en 2028.