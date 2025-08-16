La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’école obligatoire doit être plus inclusive selon son nouveau chef

Keystone-SDA

Le nouveau chef du Service de l’enseignement obligatoire (SEEO) neuchâtelois Serge Ramel dit placer le respect de la diversité des élèves au coeur de ses priorités. En simplifiant et en harmonisant le système scolaire du canton, il espère rendre l'école plus accessible et inclusive.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Vaudois, âgé de 60 ans, tient à développer avec les centres scolaires «un socle commun des pratiques pédagogiques et une approche harmonisées des mesures en matière d’inclusion», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à ArcInfo et publié dans l’édition de samedi.

Selon lui, cette harmonisation «permet une simplification des mesures, tout en permettant à chaque direction de les adapter aux réalités locales». Elle favoriserait également une meilleure compréhension du fonctionnement de l’école et limiterait le risque de «tourisme scolaire».

Plan de mesures

Parmi les pistes concrètes, il évoque le coenseignement dans certaines classes ainsi que «la mise en place d’un plan de mesures» pour les élèves en difficulté, comprenant des aménagements, une adaptation des objectifs ou encore un soutien par d’autres personnes que l’enseignant.

Concernant la santé des enseignants, Serge Ramel constate que «notre société met actuellement tout le monde sous pression. L’enseignement n’y échappe pas, notamment avec des attentes éducatives croissantes». Il estime nécessaire de diminuer la charge administrative des enseignants, jugée «trop importante».

