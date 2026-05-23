L’écrivain Alain Claude Sulzer ausculte les silences de l’amitié

Keystone-SDA

L'écrivain bâlois Alain Claude Sulzer sera l'invité exceptionnel du Festival du LÀC le 6 juin à Collonge-Bellerive (GE). Il y évoquera "F. comme Frères", son nouveau livre centré sur l'amitié, l'art et la fugacité de l'existence.

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(Keystone-ATS) Publié à mi-mai en version française aux éditions Phébus, le roman se déroule initialement dans les années 1970 au coeur de la région de la Ruhr, en Allemagne. Un narrateur anonyme et son meilleur ami, Frank, grandissent ensemble, soudés au point d’être «presque comme des frères», titre allemand du roman («Fast wie ein Bruder», 2024).

Leurs chemins se séparent brutalement lorsque Frank assume son homosexualité et s’exile à New York pour percer comme peintre. Tandis que le narrateur mène une vie provinciale et rangée, Frank peint de manière obsessionnelle aux Etats-Unis, sans toutefois rencontrer le succès de son vivant.

Atteint du sida et condamné, Frank revient mourir en Allemagne à l’âge de 32 ans. Les deux hommes se revoient une dernière fois sur son lit de mort.

Reconnaissance tardive

Après le décès de son ami, le personnage principal reçoit les oeuvres de Frank soigneusement emballées. Ne comprenant ni la sexualité de son ami ni son art, il choisit de reléguer les toiles au fond d’une remise sans les regarder. Des décennies plus tard, il découvre par hasard les tableaux de Frank exposés dans une prestigieuse galerie d’art.

Le monde artistique célèbre désormais le défunt comme un génie. En contemplant le portrait grand format d’un homme nu, le narrateur est frappé par une vérité bouleversante: il y reconnaît ses propres traits.

Moeurs des années 80

A travers son narrateur, Alain Claude Sulzer déploie un portrait de la société des années 80, encore frileuse et conformiste, où les homosexuels, tout comme d’autres minorités telles que les «Tziganes», restent marginalisés. D’ailleurs, les stéréotypes employés par le personnage principal pour décrire les gens du voyage avaient créé une petite polémique à l’époque: le jury bâlois chargé d’attribuer des subventions les avaient jugés politiquement incorrects.

Le roman rappelle aussi l’irruption du sida, qui a mis brutalement fin à une époque de libération sexuelle. Mais «F. comme frères» interroge avant tout les liens fondamentaux de l’amitié.

«Ce roman raconte une relation symbiotique entre deux amis très proches qui finit par se désagréger», explique à Keystone-ATS Alain Claude Sulzer. «Comme c’est le cas dans de nombreuses familles, on ne s’intéresse pas vraiment à ce que font frères, soeurs ou parents. Une distance et une indifférence s’installent, fruits du temps qui passe, mais aussi des manquements, des petites lâchetés de chacun».

Art et subjectivité

Le livre met aussi en lumière le caractère fragile et parfois arbitraire de la reconnaissance artistique. Alain Claude Sulzer y évoque notamment la spéculation autour des oeuvres découvertes après la mort des artistes, une expérience qui fait écho à celle de son propre père, peintre demeuré anonyme toute sa vie.

«Nous avons réussi à organiser une exposition après sa mort, un peu par hasard. Et d’observer que «les oeuvres n’existent vraiment qu’à partir du moment où elles sont exposées». Dans le roman, la reconnaissance tardive de Frank apparaît ainsi comme une forme de réparation symbolique pour un «artiste mort si jeune».

F comme fin

Débutant comme un roman d’apprentissage, le récit prend des allures de roman policier sur ses dernières pages. Sauf qu’une part de mystère demeure.

«Parmi les lecteurs de la version allemande, 30 à 40% ont été frustrés de ne pas connaître le fin mot de l’histoire. Mais contrairement à un polar qu’on oublie aussitôt refermé, ils se souviendront précisément de cette absence de réponse», sourit l’écrivain.

Nombreux prix

Alain Claude Sulzer est né le 17 février 1953 à Riehen (BS). Vivant entre Bâle, Berlin et l’Alsace, il a publié plus d’une dizaine de romans. En 2008, «Un garçon parfait» s’est vu décerner le Prix Médicis étranger. L’année suivante, l’écrivain a reçu le Prix Hermann Hesse. En 2025, l’ensemble de son oeuvre a été couronné par le Prix littéraire de Soleure.

Son prochain roman «Szenenwechseln» paraîtra à l’automne en allemand. Il aura pour thème le milieu du théâtre.

La cinquième édition du Festival du Livre à Collonges (LÀC), auquel l’écrivain participera pour la première fois, se déroulera les 6 et 7 juin à Collonge-Bellerive. Plus d’une centaine d’auteurs y sont attendus. Les organisateurs mettent à chaque édition en lumière un invité d’honneur, Douglas Kennedy cette année, et un invité exceptionnel.