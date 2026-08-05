L’écrivain français Didier Decoin, prix Goncourt, est décédé

Keystone-SDA

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L'écrivain et scénariste français Didier Decoin est décédé mercredi à 81 ans. Sa vie consacrée avait été consacrée à raconter des histoires sous forme de romans ou de scénarios de films et de séries.

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(Keystone-ATS) Ce personnage de la vie culturelle française depuis les années 1970 est mort mercredi matin à l’hôpital de Villejuif, près de Paris, «après s’être battu avec force et courage contre le cancer», a indiqué à l’AFP son fils, Julien Decoin.

La maladie ne l’a pas empêché de travailler jusqu’au bout. Ce passionné de faits divers et d’Asie a publié son dernier roman en avril et était «encore, il y a quelques jours, en train de lire les livres de la rentrée littéraire», selon son fils.

Didier Decoin a reconnu que sa véritable passion était «le plaisir de la lecture». «Je ne peux pas m’en passer», avait-il déclaré.

«Soit il lisait, soit il écrivait. C’était un formidable raconteur d’histoires», a résumé son fils, lui-même écrivain.

Né le 13 mars 1945, Didier Decoin est le fils du cinéaste Henri Decoin, réalisateur de plusieurs films marquants des années 1930 à 1960, dont «La vérité sur Bébé Donge» ou «Razzia sur la chnouf».

Il débute comme journaliste au quotidien France-Soir et publie à 20 ans son premier roman, «Le procès de l’amour», qui sera suivi par une trentaine d’autres, dont «L’enfant de la mer de Chine», «Meurtre à l’anglaise» ou «Madame Seyerling».

Prix Goncourt en 1977

Il est couronné en 1977 par le prix Goncourt, la plus prestigieuse récompense littéraire en France, pour «John l’Enfer».

Didier Decoin s’investira ensuite fortement dans l’Académie Goncourt, où il est élu en 1995 avant d’en occuper la présidence de 2020 à 2024.

L’écrivain a consacré plusieurs romans à des faits divers, dont son dernier «Maypops» qui se déroule dans le sud des Etats-Unis à l’époque de la ségrégation. «Il cherchait à réhabiliter les victimes d’injustices ou de manque d’amour», selon son fils.

Très croyant, il a publié en 2009 un «Dictionnaire amoureux de la Bible».

Didier Decoin a été aussi un scénariste prolifique pour le cinéma et la télévision.

Ce féru de navigation sera enterré «face à la mer qu’il aimait tant», à Auderville, une commune du cap de La Hague, dans le Cotentin, où il possédait une maison, selon son fils.

Marié, il était père de trois enfants.