L’édition 2026 du carnaval de Lucerne est lancée

Keystone-SDA

Le deuxième plus grand carnaval de Suisse a commencé jeudi avant l'aube à Lucerne. Sous la pluie, des milliers de personnes se sont rassemblées en vieille ville pour fêter le traditionnel "big-bang" de confettis à 05h00.

1 minute

(Keystone-ATS) Figure traditionnelle du carnaval de Lucerne, la famille Fritschi a été accueillie par la foule sur les quais du lac, à bord de son embarcation. Le cortège s’est ensuite déplacé sur la place de la Chappelle où le «big-bang» symbolisant le début de la fête a retenti sous une pluie de confettis. Le premier grand cortège a lieu l’après-midi à partir de 14h00.

Le carnaval de Lucerne dure six jours. Il s’agit du premier à démarrer du plus important en terres catholiques. Le plus grand carnaval du pays s’ouvre dans une dizaine de jours à Bâle.