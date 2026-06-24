La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

L’épidémie d’hantavirus devrait prendre fin le 2 juillet, dit l’OMS

Keystone-SDA

L'épidémie d'hantavirus sur le navire de croisière Hondius, qui a suscité une vive inquiétude internationale, devrait être officiellement déclarée terminée le 2 juillet, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le virus a fait trois morts.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Si l’épisode touche à sa fin pour les dernières personnes encore en quarantaine, le travail ne fait que commencer pour les scientifiques et les experts. Des échantillons du virus vont servir à déterminer si des tests, des traitements et des vaccins pourraient être développés en vue de futures flambées.

Douze cas confirmés et un cas probable, dont trois mortels, ont été liés au navire néerlandais MV Hondius, lors d’une épidémie qui a déclenché une alerte sanitaire internationale.

Le navire a quitté Ushuaïa, en Argentine, le 1er avril, faisant escale sur des îles reculées de l’Atlantique Sud avant de remonter vers le nord jusqu’à Tenerife, dans les Canaries espagnoles, où les passagers restants ont été évacués.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué mercredi que plus de 650 cas contacts ont été identifiés et suivis par les autorités sanitaires dans 33 pays et territoires.

Virus rare

«Tous sauf 54 cas contacts ont terminé leur période de quarantaine, et les cas contacts restants doivent achever leur période de quarantaine d’ici au 2 juillet», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse au siège de l’OMS, à Genève. «Si aucun nouveau cas n’est signalé d’ici là, l’OMS considérera que l’épidémie est terminée».

L’agence sanitaire de l’ONU collabore avec des partenaires qui ont prélevé des échantillons à bord du navire et coordonne une étude auprès des personnes exposées au virus afin de mieux comprendre la manière dont la maladie se développe.

«Nous travaillons également à ce qu’un échantillon du virus soit partagé avec le BioHub de l’OMS, en Suisse», a ajouté le patron de l’OMS. «Cela sera important pour développer des outils de diagnostic, des traitements et des vaccins pour de futures flambées».

Transmis par les rongeurs, l’hantavirus est un virus rare pour lequel il n’existe ni vaccin ni traitement spécifique. L’espèce des Andes responsable de l’épidémie à bord du Hondius est la seule souche d’hantavirus connue capable de passer d’humain à humain.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision