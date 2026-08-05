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L’étage supérieur d’une fusée de SpaceX va s’écraser sur la Lune

Keystone-SDA

L'étage supérieur d'une fusée de SpaceX doit s'écraser accidentellement sur la Lune mercredi. La collision, sans danger pour la Terre, laissera toutefois un cratère à la surface lunaire.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Scientifiques et astronomes amateurs espèrent pouvoir observer le panache de poussière, de roches et de débris éclairé par le Soleil qui devrait être projeté après l’impact de l’étage supérieur de la fusée Falcon 9 avec la surface lunaire, prévu vers 08h3 mercredi (heure en Suisse).

«Il sera peut-être possible pour les personnes disposant d’un télescope de l’observer», estime Benjamin Fernando, du laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique (sud-ouest), auteur principal d’une récente étude consacrée à cette collision attendue.

En supposant que tout le carburant a été consommé, les auteurs de l’étude estiment que l’engin pèse environ quatre tonnes. Il devrait percuter la Lune dans son hémisphère nord à 8690 km/h.

Activité solaire et gravitation

«Il n’y a aucun danger pour la Terre», a assuré le porte-parole de la NASA, Jimi Russell, dans un communiqué transmis à l’AFP. L’agence spatiale américaine «continuera à suivre le propulseur à des fins d’entraînement et observera ensuite le site de l’impact à des fins scientifiques», a-t-il ajouté.

La fusée Falcon 9 a décollé en janvier 2025 avec deux alunisseurs à son bord. Le propulseur est revenu sur terre, tandis que l’étage supérieur est resté dans l’espace pour poursuivre l’acheminement des deux engins.

«Un mélange d’activité solaire et de forces gravitationnelles l’a finalement placé sur une trajectoire en direction de la Lune», malgré les précautions prises par SpaceX, a affirmé une responsable de la société lundi.

La collision devrait permettre d’étudier les panaches de poussière et de mieux évaluer les risques liés aux débris spatiaux artificiels, des enjeux d’autant plus importants que la NASA espère établir une présence humaine durable sur la Lune.

La Lune est régulièrement frappée par des débris spatiaux, notamment des météoroïdes. Les collisions avec des objets artificiels sont en revanche beaucoup plus rares.

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