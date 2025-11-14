L’évolution du développement durable mesurée à Neuchâtel

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat neuchâtelois veut mesurer l'évolution du développement durable dans le canton. Il a publié un nouveau système de 53 indicateurs.

(Keystone-ATS) Ces nouveaux indicateurs derniers permettront d’illustrer l’état de la mise en oeuvre de la durabilité sur le territoire neuchâtelois au regard des huit champs d’action de la Stratégie 2030 pour le développement durable, détaille vendredi la Chancellerie d’Etat dans un communiqué. Ils sont spécifiques à Neuchâtel et complémentaires aux 32 indicateurs nationaux qui permettent une comparaison intercantonale.

Ces nouveaux indicateurs cantonaux doivent permettre d’orienter l’action de l’Etat, mais aussi d’inciter les stratégies d’entreprises et les choix individuels vers plus de durabilité. Tout un chacun peut les consulter sur la portail statistique cantonal.

https://stat.ne.ch/21.html