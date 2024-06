L’A13 devrait être rouverte sur une piste dès le 5 juillet déjà

(Keystone-ATS) L’autoroute A13, détruite à Lostallo (GR) par les intempéries du week-end dernier, pourrait rouvrir cinq jours plus tôt que prévu, soit vendredi prochain 5 juillet. C’est du moins ce que prévoit désormais l’Office fédéral des routes (OFROU).

Les travaux de remise en état du tronçon autoroutier inondé et rompu entre Lostallo et Mesocco (GR) avancent très bien, écrit l’OFROU. La réouverture partielle, sur une piste par direction, peut donc être avancée du 10 au 5 juillet.

Actuellement, les travaux se concentrent sur la reconstitution du tracé qui avait cédé. Le goudronnage est prévu la semaine prochaine.

Fissure le long de l’A13 à Mesocco

Cet optimisme est toutefois terni par la découverte d’une faille d’une longueur de 120 mètres le long de la jonction autoroutière de Mesocco-Sud (GR). On ignore pour l’instant s’il s’agit d’un effet des intempéries subies par le val Mesolcina.

Si de nouveaux blocs de terre devaient se détacher en raison de cette fissure subie par le terrain, le chantier de remise en état de l’A13 serait interrompu aussitôt pour des raisons de sécurité, met en garde l’OFROU. Des experts externes sont à pied d’oeuvre pour examiner la fissure constatée dans le terrain, le long de l’A13.

Leurs conclusions permettront notamment d’établir si le phénomène a des conséquences, indique vendredi le Service grison des travaux publics. Ce dernier a ouvert la route cantonale, libérée de gravats des intempéries, aux touristes présentant une attestation de réservation dans le val Mesolcina.

Les personnes se rendant dans une destination située entre San Bernardino (GR) et Grono (GR) sont autorisées à emprunter la route cantonale qui n’est actuellement accessible que pour le trafic local, en principe.

Passer par le Valais

Le trafic de transit qui ne peut circuler sur l’A13 détruite à Lostallo (GR) n’est pas autorisé à emprunter la route cantonale. Il est important d’écarter de la région le plus de trafic possible , afin que la route soit disponible pour les travaux de remise en état, les camions et la population locale, écrivent les autorités grisonnes.

Le TCS recommande de passer par d’autres cols que le San Bernardino pour se rendre au sud des Alpes, dont le Lötschberg (BE) et le Grand-St-Bernard. La route du Simplon (VS) se trouve en travaux en raison d’éboulements