L’Abbatiale de Payerne salue l’un des artisans de sa restauration

Keystone-SDA

L'Association du site de l'Abbatiale de Payerne (ASAP) met à l'honneur l'un des principaux artisans de la restauration du monument dans sa nouvelle exposition temporaire. "Louis Bosset (1880-1950): du compas à la truelle" est à voir du 5 septembre prochain au 21 février 2026.

2 minutes

(Keystone-ATS) Né à Corcelles-près-Payerne, Louis Bosset a profondément marqué le paysage patrimonial, architectural et institutionnel de la Broye vaudoise, et plus largement du canton de Vaud, soulignent les responsables de l’ASAP dans un communiqué. Plans, photographies et documents d’archives constituent le coeur de l’exposition.

Architecte, archéologue cantonal et figure politique locale, il fut un acteur central du chantier de restauration de l’Abbatiale de Payerne. «Par ses réalisations et son engagement en faveur de la valorisation du patrimoine, il a durablement façonné le visage de la ville et contribué de manière significative à la préservation du patrimoine régional», explique l’ASAP.

«Avant/après»

Organisée en trois volets thématiques, l’exposition temporaire aborde son travail d’archéologue-restaurateur, ses réalisations architecturales, ainsi que ses engagements politiques et son univers personnel, révélant un visage plus intime de Louis Bosset: celui de l’homme derrière la figure publique.

L’un des points forts de l’exposition réside dans sa dimension visuelle: plusieurs photographies anciennes de l’Abbatiale, issues des cahiers de chantier de Louis Bosset et présentées en grand format, permettent une comparaison directe entre l’état du monument à l’époque des travaux et son apparence actuelle.

Ce dispositif «avant/après» met en lumière l’évolution du bâtiment entre le début du 20e siècle et aujourd’hui. Il invite ainsi le public à un dialogue visuel entre passé et présent.

Pour la première fois dans le cadre d’une exposition, l’Abbatiale de Payerne propose un programme culturel complet, conçu pour rythmer la découverte tout au long de la saison. Cycle de conférences, visites et ateliers invitent à explorer les multiples facettes du parcours de Louis Bosset: dans la ville, sur le site de l’Abbatiale, et à travers des approches à la fois scientifiques, historiques et personnelles. Des ateliers créatifs pour enfants sont aussi prévus.