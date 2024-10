L’acteur américain Ron Ely, le « Tarzan moderne », est mort à 86 ans



(Keystone-ATS) L’acteur américain Ron Ely est mort à l’âge de 86 ans, a annoncé mercredi sa famille. Il était connu pour son interprétation sophistiquée du personnage de Tarzan, diffusée sur les télévisions du monde entier dans les années 1960.

Son rôle dans la série hollywoodienne « Tarzan » était une version actualisée du héros, plus raffiné et urbain, et choisissant de retourner dans la jungle où il a été élevé. Il a aussi cimenté l’image moderne du personnage dans l’esprit du public, avec un Ely musclé, portant un pagne et accompagné de son acolyte chimpanzé.

Le comédien au physique imposant aurait réalisé lui-même ses cascades, lui occasionnant des blessures pendant le tournage, notamment une morsure de lion.

Ron Ely est décédé le 29 septembre à Santa Barbara, en Californie. « Le monde a perdu l’un des plus grands hommes qu’il ait jamais connu », a déclaré mercredi sa fille, Kirsten Ely, sur les réseaux sociaux.

Un rôle « piège »

Le rôle de Tarzan est resté son plus grand titre de gloire – à tel point que le comédien l’a un jour qualifié de « piège ». Après la fin des deux saisons de « Tarzan », Ron Ely a continué à jouer, principalement à la télévision, pendant les années 1990. L’acteur est également l’auteur de deux romans policiers.

En 2019, la police avait abattu son fils Cameron, lors d’une intervention après la mort par arme blanche de Valerie Lundeen Ely, l’épouse de Ron Ely. La police a déclaré que Cameron, accusé de l’agression au couteau, avait représenté une menace. Le comédien avait intenté un procès mais le juge a estimé que la police avait agi en légitime défense.

« Mon père était quelqu’un que les gens appelaient un héros. Il y avait quelque chose de vraiment magique en lui. C’est ainsi que le monde le connaissait », a écrit Kristen Ely sur Instagram.