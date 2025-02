L’acteur Gene Hackman et sa femme retrouvés morts à leur domicile

Keystone-SDA

L'acteur Gene Hackman multi-oscarisé et sa femme, la pianiste Betsy Arakawa, ont été retrouvés morts à leur domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, selon les médias américains. Les circonstances exactes des décès restent à déterminer.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le bureau du shérif du comté de Santa Fé, cité par plusieurs médias, n’a pas précisé la cause du décès du couple, mais a indiqué n’avoir pas trouvé de trace d’un acte criminel. Le cadavre de leur chien a également été retrouvé à leur domicile.

Considéré comme un géant d’Hollywwod, Gene Hackman, était âgé de 95 ans, et était apparu pour la dernière fois à l’écran dans le film « Bienvenue à Mooseport » (2004). Son épouse était elle âgée de 63 ans.

Né le 30 janvier 1930, l’acteur avait remporté deux Oscars, notamment celui du meilleur acteur en 1972 pour son rôle dans « French Connection », où il campait le légendaire flic Jimmy « Popeye » Doyle.

Il avait ensuite remporté en 1993 l’Oscar du meilleur second rôle pour sa performance dans « Impitoyable », de Clint Eastwood. Il y campait un ancien tueur devenu shérif d’une petite ville du Wyoming.

« Retraite » en 2008

Au fil des années, l’acteur avait travaillé avec de nombreux grands noms du cinéma, notamment Francis Ford Coppola dans le film « Conversation secrète », Christopher Reeve dans Superman en 1978, et Al Pacino dans le méconnu « L’Epouvantail », un film dont Gene Hackman disait qu’il était le préféré de toute sa carrière.

Discret, Gene Hackman n’accordait que peu d’entretiens à la presse et fréquentait encore moins le monde en vase clos d’Hollywood. « A Hollywood, tout tourne autour du cinéma: les conversations, les gens que l’on voit, la vie de tous les jours. C’est totalement narcissique. On finit par oublier pourquoi on fait ce métier », disait-il à L’Express. L’acteur avait annoncé en 2008 sa « retraite » des plateaux de cinéma.