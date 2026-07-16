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L’acteur Sam Neill est décédé d’une pneumonie, révèle son agent

Keystone-SDA

L'acteur Sam Neill, célèbre pour avoir incarné le paléontologue Alan Grant dans le film culte "Jurassic Park", est décédé d'une pneumonie, a indiqué jeudi son agent.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) La star néo-zélandaise est morte lundi à l’âge de 78 ans, avait indiqué sa famille dans un communiqué.

«Sam est décédé d’une pneumonie. Avant de tomber malade, Sam avait vaillamment combattu et vaincu un lymphome grâce à un nouveau traitement appelé thérapie CAR-T», a indiqué son agent de longue date, Philip Grenz, dans un communiqué à la station publique Radio New Zealand.

«J’ai parlé avec sa famille et je tiens à clarifier certains détails pour ses fans», a-t-il précisé. L’entourage de l’acteur avait précédemment indiqué qu’il était en rémission de son cancer au moment de son décès.

Le Néo-Zélandais avait suivi un traitement pour un lymphome ces dernières années, mais avait indiqué en 2026 être en rémission grâce à une thérapie génique qui avait modifié son système immunitaire.

«Sam étant un homme extrêmement discret qui détestait le tapage, sa famille lui rendra hommage lors d’une cérémonie privée qui se tiendra dans sa ferme en Nouvelle-Zélande, à une date qui reste à déterminer», a ajouté Philip Grenz.

Selon lui, l’acteur avait tourné dans quatre oeuvres au cours de l’année précédente, qui doivent toutes sortir «dans les mois à venir».

Sam Neill avait connu une renommée mondiale en 1993 en incarnant le Dr. Alan Grant dans le blockbuster hollywoodien de Steven Spielberg «Jurassic Park».

S’il est apparu ensuite dans deux suites de «Jurassic Park», sa carrière compte des dizaines d’autres oeuvres, au cinéma ou à la télévision, comme «Peaky Blinders» ou «A la poursuite d’Octobre rouge».

L’acteur s’est également illustré dans des productions néo-zélandaises, comme «La Leçon de piano» de Jane Campion, sortie en 1993.

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