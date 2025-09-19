L’actuelle secrétaire générale du Centre à la tête de l’OFCOM
Gianna Luzio va remplacer Bernard Maissen, qui prendra sa retraite au printemps prochain, à la tête de l'Office fédéral de la communication (OFCOM). L'actuelle secrétaire générale du Centre prendra ses fonctions le 1er avril 2026, a indiqué vendredi le Conseil fédéral.
(Keystone-ATS) Gianna Luzio est secrétaire générale du Centre jusqu’à la fin du mois. Elle dispose d’une grande expérience dans les processus politiques, salue le gouvernement dans un communiqué. «Grâce à son plurilinguisme, à son vaste réseau, notamment dans les médias, et à sa connaissance de la numérisation, elle relèvera efficacement les défis de la diversité des médias, de la transformation numérique et du service public.»
La Grisonne de 45 ans est titulaire d’un Master of Science de l’Université de Berne. En tant que géographe économique, elle s’est particulièrement intéressée aux questions de gouvernance dans la politique régionale, souligne le Conseil fédéral.
Bernard Maissen est entré à l’OFCOM en 2018, avant d’en devenir le directeur en juillet 2020. Il était auparavant journaliste.