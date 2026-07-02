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L’AELE et le Vietnam concluent un accord de libre-échange

Keystone-SDA

Un accord de libre-échange a été conclu entre l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont fait partie la Suisse, et le Vietnam. L'entente, annoncée jeudi à Reykjavik en Islande, vise à éliminer les droits de douane et à faciliter les échanges commerciaux.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les négociations avaient été relancées le 8 septembre 2025 à Genève et se sont déroulées en cinq cycles, peut-on lire dans le communiqué. L’accord est qualifié de «complet et moderne» et vise à éliminer ou à réduire les droits de douane ainsi qu’à faciliter les échanges. Le président de la Confédération Guy Parmelin a participé aux discussions au niveau ministériel.

«A une époque d’incertitude mondiale, il est plus important que jamais de renforcer les liens avec des partenaires commerciaux de confiance», a déclaré le ministre norvégien des affaires étrangères Espen Barth Eide, porte-parole de l’AELE pour ces négociations. En 2025, le commerce bilatéral entre l’AELE et le Vietnam s’élevait à 4,8 milliards d’euros. A noter que les chiffres suisses excluent les échanges d’or.

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