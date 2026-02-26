L’AfD ne peut pas être classé comme «extrémiste» de droite

Keystone-SDA

Le renseignement allemand ne peut pas "pour l'instant" classer l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) comme "extrémiste avérée" de droite, a décidé le tribunal administratif de Cologne. La justice donne ainsi raison au parti anti-immigration.

1 minute

(Keystone-ATS) Première force d’opposition à la coalition du chancelier conservateur Friedrich Merz, l’AfD ne représente pour l’heure «dans son ensemble» pas «une tendance de fond hostile à la Constitution», affirme le tribunal dans sa décision annoncée jeudi. Il désavoue le classement décidé en 2025 par les services secrets.

Cette décision est une «grande victoire» pour le parti, «la démocratie et l’état de droit», a réagi sa codirigeante Alice Weidel.

Avec cette décision, qui empêche le renseignement intérieur allemand d’intensifier la surveillance policière du parti, le tribunal administratif de Cologne a aussi «mis un frein aux fanatiques de l’interdiction» de l’AfD, réclamée par certains responsables politiques, a estimé Mme Weidel sur X.