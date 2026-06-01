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L’agresseur de Winterthour (ZH) placé en détention provisoire

Keystone-SDA

L'auteur présumé de l'attaque au couteau jeudi dernier à Winterthour (ZH) a été placé en détention provisoire, confirme le Ministère public de la Confédération (MPC). Le suspect, proche des milieux islamistes, avait blessé trois personnes, dont une grièvement.

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(Keystone-ATS) Comme relayé par plusieurs médias, l’homme se trouve en détention préventive, indique lundi le MPC contacté par Keystone-ATS. Il ne précise pas si le suspect a déjà été interrogé. Pour des raisons liées à l’enquête, il ne fournit aucune autre information et ajoute que la présomption d’innocence s’applique.

Le suspect, un Turco-Suisse de 31 ans souffrant de troubles psychiques et connu des services de police, avait quitté un établissement psychiatrique la veille de l’agression. Le MPC avait demandé son placement en détention préventive.

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