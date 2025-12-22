L’agriculture suisse a vécu une année de contrastes

Keystone-SDA

L'agriculture suisse a connu une année de contrastes. De bonnes récoltes ont permis de remplir les stocks, mais les prix bas à la production, la pression des importations et l'apparition de nouveaux ravageurs ont réduit le rendement de nombreuses exploitations.

1 minute

(Keystone-ATS) Selon la rétrospective annuelle publiée lundi par le Service d’information agricole, le bilan de la production végétale est positif: la récolte de légumes a été bonne et la branche céréalière s’est redressée.

Pour les pommes de terre et les fruits également, les rendements élevés ont permis de remplir les stocks – ce qui a toutefois entraîné une baisse des prix. En outre, les exploitations ont dû faire face à la pression des importations et à de nouveaux ravageurs comme le charançon de la betterave. Dans la viticulture, la crise s’est aggravée.

La quantité de lait a été supérieure à celle de l’année précédente, mais la pression sur les prix a augmenté. La saison d’alpage a été affectée par les maladies animales et les attaques de loups. La production de viande bovine a stagné et les importations ont augmenté, mais les producteurs de porcs ont pu tirer leur épingle du jeu. La récolte de miel a été supérieure à la moyenne.