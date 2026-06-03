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L’aide aux victimes de violences doit être uniformisée en Suisse

Keystone-SDA

La prise en charge des victimes de violences doit être améliorée dans toute la Suisse. Le National a accepté mercredi, par 139 voix contre 55, un projet visant à garantir un suivi médico-légal et davantage d'hébergements d'urgence dans tout le pays.

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(Keystone-ATS) La réforme du gouvernement s’inscrit dans une vaste campagne lancée ces dernières années pour lutter contre les violences faites aux femmes, en hausse en Suisse.

Les traces de violence doivent être prélevées, indépendamment d’une procédure pénale. Le but est de laisser le temps aux victimes de réfléchir à une éventuelle plainte.

Les documents doivent être conservés pendant au moins 15 ans pour la documentation médico-légale et 5 ans pour les traces.

La révision de la loi veut aussi combler une lacune sur la prise en charge des victimes, très disparate selon les cantons. Aujourd’hui, l’accès aux hébergements d’urgence dépend trop du lieu de domicile, a déclaré Jessica Jaccoud (PS/VD) pour la commission. Cela ne devrait pas être le cas.

Le dossier part au Conseil des Etats.

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