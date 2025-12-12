La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

L’Allemagne accuse la Russie d’une cyberattaque et d’ingérence

Keystone-SDA

L'Allemagne a attribué vendredi à la Russie une "attaque informatique" visant son système de contrôle du trafic aérien ainsi qu'une "campagne" de déstabilisation durant les dernières législatives allemandes,. L'ambassadeur russe à Berlin a été convoqué.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Le service de renseignement militaire russe GRU est responsable de cette attaque» informatique commise en août 2024 et «la Russie a tenté, à travers la campagne Storm 1516, d’influencer et de déstabiliser» la dernière élection en février, a déclaré un porte-parole du ministère allemand des affaires étrangères lors d’un point presse régulier.

Contactée vendredi par l’AFP, l’ambassade russe à Berlin n’avait pas réagi immédiatement.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision