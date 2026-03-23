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L’ancien Premier ministre français Lionel Jospin est décédé

Keystone-SDA

L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin est décédé dimanche à l'âge de 88 ans, a annoncé lundi sa famille à l'AFP. Il avait été battu par Jacques Chirac à l'élection présidentielle de 1995.

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(Keystone-ATS) M. Jospin avait indiqué en janvier avoir subi «une opération sérieuse», sans divulguer de détails. Chef du gouvernement de 1997 à 2002, premier secrétaire du PS de 1981 à 1988 puis de 1995 à 1997, M. Jospin s’était aussi présenté sans succès à l’élection présidentielle de 2002, où il avait été éliminé au premier tour.

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